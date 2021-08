Gui Napolitano quebra silêncio após ser envolvido em término de Gabi Martins e Tierry e detona ex: “Bloqueada”

Mas, em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Gui Napolitano disse não ter mais contato com a ex namorada. “Me tirem dessa história de separação. Gabi é devidamente bloqueada por mim”, disparou ele. Além disso, ele deixou claro que não fala com Gabi Martins nem mesmo por aplicativos de mensagens.

Pra quem não lembra, Gui Napolitano e Gabi Martins viveram um affair dentro do BBB20. Mas, mesmo após uma tentativa fora da casa mais vigiada do país, o relacionamento entre os pombinhos não deu muito certo.

Vale dizer que o nome do ex bbb foi envolvido na história do término após o nome dele ser cogitado para estar em A Fazenda 13. Isso porque, Gabi Martins também foi sondada pela direção da Record e recebeu o apoio do seu namorado Tierry.

