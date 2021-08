Homem é executado em Cruzeiro do Sul com vários tiros, próximo ao centro da cidade

Mais um crime com características de execução foi registrado na noite desta segunda-feira (16), em cruzeiro do Sul. O crime ocorreu no bairro Boca do Moa, nas proximidades do centro da cidade.

Testemunhas disseram a polícia terem ouvido disparos de arma de fogo, com pelo menos cinco tiros. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima caída, no meio da rua, com disparos na cabeça.

A vítima foi identificado como José Francisco da Silva, de 24 anos. As causas do crime não foram reveladas nem o autor. No entanto, a Polícia Civil, que passou a investigar o caso a partir da manhã desta terça-feira (17), o caso pode estar ligado à guerra entre facções na disputa por território para a venda de entorpecentes. O crime continua sendo investigado.