Homem perde pai e irmão com covid-19 e mata casal que os teria infectado

O casal Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e Marília Silva e Silva, de 37, foi morto a tiros, em Itumbiara (GO), na terça-feira (17). Um jovem, de 21 anos, filho de Flanklaber, também foi baleado na perna. As informações são do Uol.

De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos já havia ameaçado a família e culpava o casal por supostamente ter infectado parentes dele com a Covid-19. O pai e o irmão do atirador morreram em decorrência de complicações da doença.

Ainda conforme a polícia, o crime ocorreu em um galpão, onde as vítimas trabalhavam. Flanklaber foi atingido na cabeça e a esposa dele, no rosto. Já Flanklaber Silva e Silva Junior, que foi atingido na perna, sofreu uma fratura e foi socorrido consciente.

“Eles estavam sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de ter transmitido covid-19 para a família do atirador. O suspeito foi ao local para vingar a morte dos parentes”, explicou o delegado Felipe Sala ao Uol. Até o momento, o suspeito não foi localizado.