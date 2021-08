Interior: Seletivo do Ifac tem vaga para professor substituto com salário de mais de R$ 5 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) divulgou o edital de um processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para o campus de Tarauacá, interior do Acre, com salário de até R$ 5,8 mil mais gratificação. As inscrições começam no próximo sábado (7) e seguem até o dia 14 de agosto. Não será cobrada taxa de inscrição.

É disponibilizada uma vaga para professor de ensino básico, técnico e tecnológico com nível superior para atuar 40 horas semanais. O candidato precisa ser bacharel em ciências econômicas.

O salário será pago conforme a titulação do candidato. Os valores podem chegar até R$ 5,8 mil para professor com doutorado. Além do salário, será pago ainda R$ 458 de auxílio alimentação e R$ 321 de auxílio pré-escola por dependente até os 5 anos.

Os candidatos precisam encaminhar a documentação para o e-mail [email protected] e serão avaliados por uma comissão técnica. A escolha do candidato será feita exclusivamente pela avaliação de títulos.

As informações completas podem ser conferidas no edital do processo seletivo.