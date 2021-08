Marcos Mion já tem data para se despedir do Caldeirão; veja quando

O último Caldeirão apresentado por Marcos Mion, na TV Globo, será exibido no dia 25 de dezembro. A informação é da coluna Observatório da TV, do UOL, e foi divulgada nesse sábado (14/8).

Mion é o novo integrante do time de apresentadores da TV Globo e do Multishow. No canal aberto, o ex-apresentador da Fazenda estreará à frente do Caldeirão a partir 4 de setembro, no lugar de Luciano Huck, que vai suceder Faustão aos domingos. Já no canal por assinatura, Mion tocará diversos projetos para 2022, que de acordo com a emissora “incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve”.

Segundo o UOL, Mion ganhará em torno de R$ 1,5 milhão durante sua passagem pelo Caldeirão, que durará apenas quatro meses.

O novo programa contará com os quadros: “Essa você Sabe”, onde os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia; “Isso a Globo mostra”, em que o apresentador comenta com muito bom humor cenas marcantes da programação da TV Globo; e o já conhecido do público “Tem ou não tem”, agora repaginado com celebridades entre seus participantes.

Desde que a Globo anunciou Marcos Mion como seu contratado, há pouco mais de uma semana, o apresentador vem dando um show de felicidade nas redes sociais.