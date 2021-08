Mesmo com ‘ameaças’ da Delta, SEE mantém preparativos para início das aulas presenciais no AC

A Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEE) segue com os preparativos para o início das aulas presenciais no dia 8 de setembro, em todas as escolas da rede pública de ensino, mesmo com a possível chegada da variante Delta no Acre.

A informação foi dada ao ContilNet pela assessoria de comunicação da pasta, nesta quarta-feira (25).

“A SEE segue as recomendações dos comitês de acompanhando da Covid-19 e do recém-criado Comitê de acompanhamento do retorno às aulas presenciais. Até o momento, seguem as preparações como já estavam sendo feitas de retorno às aulas”, diz a secretaria.

Embora esteja mantida a decisão, a SEE comunicou que irá se adaptar aos entendimentos futuros dos órgãos de fiscalização e controle do Estado sobre o avanço da pandemia.

“A SEE irá se adaptar conforme essas recomendações. Logo, se houver mudança de decreto, seguiremos o que eles direcionarem”, finalizou.

O retorno obedecerá um esquema híbrido e gradual (com aulas presenciais e remotas) que está sendo elaborado pela secretaria e pelo Comitê Estadual de Educação.

Variante Delta

O Acre tem vivenciado uma espécie de recrudescimento da pandemia nos últimos dias, com registros diários de queda no número de leitos de UTI ocupados, índice de novos casos e mortes pela doença, mas em alerta para a chegada da variante Delta que, comprovadamente, tem transmissibilidade 97% maior do que a cepa original do coronavírus.

Até o momento, 13 casos já deram sugestivos para a variante, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).