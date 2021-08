MPAC e PM obtém a prisão de duas lideranças de facção criminosa em Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre, deflagraram na manhã desta quarta-feira (18) uma operação para o cumprimento de dois mandados de prisão contra lideranças de uma organização criminosa em Sena Madureira.

Um dos acusados ocupava a posição de “conselho” dentro da facção, um dos mais altos cargos na organização criminosa, com extenso poder de administração. Já o segundo acusado exercia a posição chamada de “frente de bairro” e era responsável pela gerência dos interesses da facção no bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira.

Após a prisão, os dois foram interrogados e confessaram o crime, sendo encaminhados ao presídio local. Segundo o coordenador-adjunto do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano, a identificação e prisão das duas lideranças é mais um resultado da estratégia de regionalização das operações do Gaeco, que recentemente efetuou outras operações no município de Cruzeiro do Sul.

“Nossa finalidade é o enfraquecimento dessas organizações criminosas e desarticulação das lideranças. Esperamos que esse trabalho tenha continuidade com outras operações de âmbito estadual, tanto pelo Gaeco quanto pela PM”, afirmou o coordenador-adjunto do Gaeco.