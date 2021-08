N. Lima abre os trabalhos na Câmara de Rio Branco defendendo voto auditável e viagem de vereadores

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima, usou seu discurso no primeiro dia de retorno das sessões presenciais na Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (3), que também marca a volta dos trabalhos legislativos no parlamento mirim após o recesso de 15 dias dos vereadores, para se manifestar a favor do voto impresso e auditável. Ele parabenizou os brasileiros que participaram de manifestações pelo país no último domingo (1).

“Estamos juntos, presidente [Bolsonaro], nessa luta do voto impresso para que o brasileiro tenha certeza na pessoa que votou naquela urna. Vamos para cima, voto impresso e auditável já agora nas eleições de 2022”, enfatizou.

O presidente agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à Câmara e enfatizou a relação entre a Prefeitura e o parlamento. “A intuição Câmara com instituição Prefeitura tem um relacionamento muito bom, que chego a dizer que é ótimo, nos ajudou a vir para cá [referindo-se à nova sede], nos deu R$ 1,2 milhão para fazer esta primeira etapa [da obra] e está previsto mais R$ 1 milhão”, destacou.

O vereador aproveitou para defender os colegas parlamentares quanto à ida para um curso em Goiás. Durante o recesso, alguns vereadores viajaram com o pagamento de seis diárias e meia no valor de R$ 917,00 para cursos em cidades litorâneas. Ele afirma que a gestão tem orçamento e, por isso, a viagem dos parlamentares é legítima.

“Nós temos um orçamento para todas as despesas. Tem as diárias, férias, licença especial, tem tudo, e diária é para isso. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando gasolina? Todo mundo recebe o salário em dia”, justificou.