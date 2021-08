Policiais penais prendem monitorado com 995 gramas de entorpecente em Rio Branco

Policiais Penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam na tarde desta quinta-feira, 26, um monitorado que possuía, em sua residência, 995 gramas de uma substância aparentando ser entorpecente. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 17h30, uma equipe da Umep foi deslocada para realizar um procedimento de rotina na casa do monitorado.

Ao perceber a chegada dos policiais na residência, o monitorado correu e jogou algo em cima do telhado.

Diante disso, os policiais solicitaram ao apenado a autorização para entrar na casa e também perguntaram por que ele havia corrido para dentro da residência, bem como o que ele tinha jogado em cima do telhado.

Ainda de acordo com o Boletim, o preso informou que “não jogou nada e que a guarnição podia revistar e verificar se tinha algo de ilícito em sua casa”. Também disse que é usuário de drogas, mas que não tinha nada na residência.

Durante as buscas, os policiais encontraram duas barras de um produto de cor escura, aparentando ser entorpecente do tipo maconha, pesando 995 gramas.

Diante dos fatos, o monitorado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para as providências de costume.