Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá início ao Programa Saúde na Comunidade

Teve início na última quinta-feira,12, o Programa Saúde na Comunidade. O objetivo é ampliar o atendimento de saúde nas localidades onde este atendimento é precário ou insuficiente. O programa prevê um mutirão de atendimento por semana em uma localidade da zona urbana de Cruzeiro do Sul, e outro na zona rural. Nesta sexta-feira,13, os atendimentos ocorreram no ramal do Zacarias, uma área de difícil acesso aos ACS e distante na unidade básica de saúde de referência. O prefeito Zequinha Lima esteve no local, acompanhado do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, e do secretário municipal de saúde Agnaldo Lima.

“O objetivo é alcançar aquelas localidades com pouco ou nenhum acesso, fazendo a saúde chegar até as pessoas”, explica Valéria Lima, secretária adjunta de saúde.

“Neste programa, a partir da UBS de referência, nós damos apoio de transporte, logística e das demais coordenações de saúde de modo que conseguimos alcançar aquelas localidades descobertas com mais serviços”, explica Lindomar Ferreira, coordenador de atenção básica da secretaria municipal de saúde.

O resultado da primeira ação do programa é animador. Ao todos foram realizados 79 atendimentos médico, seis consultas à nutricionista, quatro exames de PCCU, 31 novos cartões do SUS, dez exames de malária, 59 doses de vacinas de rotinas administradas, 164 testes de HIV, Sífilis e hepatites, 24 marcações de exames e 49 receitas médicas atendidas com medicamentos.

Além dos serviços já citados, também serão oferecidas vacinas de rotina e contra o Covid, exames pré-natal e atendimento odontológico.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto as ações e falou a importância dos atendimentos.

“Temos que levar esses atendimentos para todos, nem todos tem as mesmas oportunidades de procurar os postos de saúde como na cidade, então estamos trazendo cada vez mais perto. Parabéns a nossa equipe de saúde, que sempre está empenhada e desenvolvendo um ótimo trabalho”, destacou.

