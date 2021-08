A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que no Acre o tempo segue aberto nesta sexta-feira.

A presença de uma forte massa de ar seco, na região central do País, dificulta a formação de nuvens em todo o Estado e, por conta disso, a previsão do tempo para todas as regiões acreanas, inclusive para a capital Rio Branco é de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.