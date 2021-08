Resex Chico Mendes está há mais de 100 dias consecutivos com focos de queimadas

A Reserva Extrativista Chico Mendes, parque que abrange quase 1 milhão de hectares em cinco municípios do Acre, por mais um ano sofre com queimadas. Segundo boletim técnico divulgado pelo Sistema Nacional de Meteorologia, a Resex Chico Mendes está em primeiro lugar em uma listagem das 10 unidades de conservação federais de uso sustentável na região da Amazônia Legal com maior persistência de focos de queimadas.

Os dados apontam que a unidade permanece há mais de 100 dias consecutivos com focos de incêndios ambientais, bem à frente da segunda colocada, a Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no Pará, que há 63 dias sofre com o fogo.

A Resex do Alto Juruá aparece em terceiro lugar, com 55 consecutivos de fogo. Ainda no Acre, que4m integra a lista é a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema com 36 dias

Acre tem seis municípios críticos

Segundo o boletim, seis municípios acreanos aparecem na listagem dos 30 municípios críticos nos estados do bioma Amazônia. Sendo: Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Rio Branco e Sena Madureira.