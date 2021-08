Rondônia tem menor número de quedas de energia da história em um mês de junho

Em junho, a Energisa registrou o menor número de faltas de energia de toda a história de Rondônia para o mês. O resultado é medido pelo indicador de frequência de falta de energia, acompanhado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela concessionária, que analisa os dados diariamente e desenvolve atividades para que a melhora aconteça continuamente.

Fabrício Sampaio, diretor técnico da Energisa em Rondônia, observa que a performance é reflexo do projeto de transformação desenhado para o estado. Ele lembra que energia é um serviço que está sujeito a interrupção, quase sempre causada por fatores externos, como ventanias, quedas de objetos sobre a rede. Por isso, o regulador estabelece uma meta. “A Aneel entende que isso pode acontecer, que não ter interrupção nunca exigiria um nível de investimento que tornaria a energia muito cara. Por isso, indica qual o limite aceitável, que a Energisa cumpre em Rondônia”, explicou.

O diretor destaca a importância dos investimentos de R$ 1,7 bilhões nesses quase três anos de atuação no estado para trazer o indicador de falta de energia para a meta. Ele destaca o investimento em tecnologia, que inclui automação da rede, aquisição de dispositivos que permitem mudar a direção da energia quando ocorre algum problema e até criam reder alternativas de distribuição de energia durante as manutenções.

“São investimentos importantes que melhoram a gestão da rede, a oferta de energia e a qualidade”, afirma. “Temos um plano de atuação de acordo com cada cenário, que aciona equipes de manutenção com agilidade, reduzindo a duração de faltas de energia quando ocorrem”, completa.

O Centro de Operações Integrada acompanha o boletim do tempo hora a hora, a velocidade do vento e a intensidade de chuvas. A concessionária também intensificou os trabalhos neste período de estiagem para que tudo esteja preparado para temporada de chuvas do último trimestre. A concessionária disponibiliza os seguintes meios de contato com atendimento 24 horas: aplicativo Energisa ON (Android e IOS), whatsapp GISA (69 9 9358-9673 ), www.energisa.com.br e call center 0800 647 0120.