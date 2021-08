Sérgio Hondjakoff admite internação: “Menti para preservar meu filho”

Após ter gravado um vídeo para negar que estivesse entre os internos mantidos em cárcere privado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba (SP), o ator Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção de Malhação, da TV Globo, gravou um áudio – ao qual a Quem teve acesso nesta sexta-feira (6) – depois de o portal G1 desmentir a versão do ator, que tirou até foto com uma fã na delegacia de Pindamonhangaba.

“Bom dia! É com muita vergonha que eu venho através desse áudio pedir desculpas às pessoas que gostam de mim e as que não gostam, enfim, as pessoas em geral. Quero pedir desculpas por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação. Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem um aninho de idade. Tudo o que está nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que o meu filho não tomasse conhecimento um dia desse fato depois de ele ter nascido. Peço que entendam a minha situação e que me perdoem. Beijão no coração e que Deus abençoe todos. Até breve, Serginho Hondjakoff”, disse ele.

Segundo o G1 (Vale da Paraíba e Região), Rafaela de Paula contou ao portal ter visto o ator chegar na delegacia e o abordou para conversar. “Eu estava em frente e aí o reconheci e fui conversar com ele. Me disse que estava na clínica, mas tinha dado problema lá e estava esperando a mãe vir de Resende para buscar”, afirmou.

Ainda de acordo com o G1, o Ministério Público afirmou que Sérgio Hondjakoff estava entre os internos mantidos em cárcere privado em uma clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O local foi fechado em uma ação do MP na quarta-feira (4) que flagrou 46 pacientes que faziam tratamento para reabilitação do uso de drogas trancados em quartos.