Sheilla aceita convite do Minas e dá primeiros passos para se tornar treinadora após aposentadoria

– Estou muito feliz de ser a pioneira desse programa incrível. Quero trazer minha experiência como atleta de uma vida inteira jogando no mundo todo para ajudar o Minas num programa que só tem a somar no esporte brasileiro. A gente quer que o esporte cresça e o Minas é pioneiro nisso. Estou amando ser a embaixadora”, disse Sheilla após aceitar oficialmente o convite.

O cargo específico exercido por Sheilla no dia a dia do Minas ainda será definido, mas a tendência é que ela possa estar presente em várias atividades internas. A intenção do clube é contar com a experiência da jogadora também na formação de novas atletas, além de oferecer a estrutura que tem para ajudar a capacitar uma nova treinadora para atuar no mais alto nível.