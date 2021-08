Surra de beleza! Claudia Raia surge poderosíssima em vestido transparente, sem sutiã e agita a web

“Divina e maravilhosa”, foi assim que um internauta definiu Claudia Raia no Instagram nesta terça-feira (03.08) – e não por acaso. É que a atriz surgiu toda poderosa, com cabelo e maquiagem assinados por Ale de Souza, fazendo uma sequência de poses, caras e bocas a bordo de um look nude transparente, ao som da canção francesa Amour Plastique, da dupla Videoclub. “Raia”, escreveu o beauty artist ao postar o Reels da performance em seu perfil. Ele ainda completou a legenda com vários emojis de raios.

Muitíssimo bem resolvida com seu corpo e com os seus 54 anos de idade, a mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do antigo casamento com Edson Celulari, teve sua beleza exaltada na postagem e colecionou os mais variados elogios.

Teve ainda quem usou o espaço para debater o fato dos seios da atriz aparecerem na filmagem: “Vídeo lindo, mas achei desnecessário o peito aparecer. Ficou apelativo e ela não precisa disso”, “concordo plenamente”, “virou moda famosas mostrarem os peitos. Tem que ter coragem”, “hoje em dia as pessoas querem causar com essas transparências”, “sem necessidade”, escreveram alguns.

Mas essas pessoas rapidamente foram rebatidas: “É mais fácil apenas pensar que ela simplesmente quis mostrar o que é dela. O que tem demais?”, “o corpo é dela e ela faz o que quiser com ele. Vocês se chocam com cada coisa hoje em dia”, “é tão ultrapassado ficar chocado com mamilos. Estamos em 2021, pessoal”, “não vejo problema nenhum. Homens vivem mostrando os peitos e ninguém fala nada”, “quem tem joga, baby. Apelação nenhuma. Só homem pode?”, defenderam outros internautas.

“DEUSA É ELA”, “maravilhosidade suprema”, “deusa absoluta”, “essa não foge da raia”, “morro embasbacado por essa mulher”, “é cada humilhação que nós mortais passamos”, “eita mulher linda”, “eu NÃO AGUENTOOOO”, “arrasando como sempre”, “espetáculo”, “magnífica”, “esplêndida”, “que seios lindos”, “a MAIS MAIS! Diva icônica”, “uma surra de beleza na nossa face”, comentaram alguns internautas – Camilla Camargo, Monique Elias e Paula Lima entre eles.