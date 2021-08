Vagas: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta quinta; salários de até R$ 4mil!

O site LinkedIn publicou nesta quinta-feira (05), nove vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: auxiliar de marketing e analista em tempo integral na cervejaria Ambev, vendedora, gerente comercial, assessor(a) de investimentos, gerente de relacionamento, consultor de vendas, aplicadora de laser e advogado trabalhista.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

– Auxiliar de Marketing na Ambev: ensino médio completo, CNH AB definitiva, precisa zelar pelos materiais de merchandising, buscando sempre disponibilizar e atender a necessidade do mercado, vendas e trade; orientar e utilizar corretamente as marcas no mercado; acompanhar o trabalho dos vendedores nos pontos de venda, dentre outros.

– Gente e Planejamento/Performance – Analista na Ambev: ensino superior completo, conhecimento avançado do pacote Office e Excel, Encontrar soluções ideias para os problemas;

Ter raciocínio rápido, visão analítica; Analisar cenários para reduzir os problemas, dentre outros.

– Vendedora na Vivara, localizada no Via Verde Shopping: trabalho em tempo integral, experiência com atendimento ao cliente, ensino médio completo e disponibilidade para atuar em escalas de feriados e finais de semana;

– Gerente Comercial na Laser Fast Depilação: realizar vendas e pós-vendas, analisar estatísticas, dar feedback aos funcionários para aumentar a performance, gerenciar e controlar a unidade;

– Assessor de investimentos na XP Investimentos: trabalho em tempo integral, conhecimentos de macroeconomia, disponibilidade em tempo integral, experiência prévia com mercado financeiro e perfil comercial;

– Gerente de Relacionamento no banco Santander: tempo integral, graduação, certificado CPA 20 – ANBIMA, conhecimento em comercial e vendas;

– Consultor(a) de vendas na Laser Fast Depilação: realizar a avaliação dos serviços de depilação a laser, realizar vendas, negociações e fechamento de contratos, agendar as avaliações via telefone/WhatsApp e apoiar a gerente da unidade nas demais tarefas;

– Aplicadora de laser na Laser Fast Depilação: Realizar a aplicação do laser no cliente, realizar vendas e revendas de pacote de depilação a laser, atender a demanda de agenda dos clientes e apoiar a gerente da unidade nas demais tarefas. É necessário ter graduação em Biomedicina, Estética, Enfermagem ou Fisioterapia. O salário é de 2.300,00 a R$ 3.500,00 (Bruto mensal) em regime de CLT;

– Advogado trabalhista na Luandre: registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), trabalho em tempo integral em regime temporário de 6 meses, com especialização na área trabalhista, possuir experiência e conhecimentos nas áreas civel e trabalhista, rotinas administrativas/jurídicas, consulta e análise de jurisprudência, consultas e análises diversas para embasamento de petições e representações em defesa da empresa. O salário é de R$4 mil (bruto mensal).