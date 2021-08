Valentina do Ratinho mostra o bumbum e se compara com as atrizes da Globo

O contato da minha assessoria fica público e disponível para contato, ninguém ligou, escreveu, nada… só tô observando esses absurdos e mentiras que publicam sem checar as fontes!”, reagiu.

Nos últimos dias, outro boato envolvendo o nome da italiana também surgiu. Desta vez sobre uma possível participação dela em A Fazenda 2021.

Valentina Francavilla atua como assistente de palco do apresentador há 12 anos e seu contrato vai até o dia 30 de agosto, de acordo com Leo Dias, do jornal Metrópoles.

A nota ainda afirmou que a famosa decidiu romper com Ratinho com o intuito de participar do reality show da Record, que ainda demanda um pré-confinamento, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ela tem mais de 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram, e por lá posta dicas de maquiagem, beleza, além de flashes de sua vida e de sua família.

Valentina ainda abriu uma conta no OnlyFans e terminou o casamento com Celso Bernardes em 2019, depois de 2 anos de união. Um ano antes disso, o então casal ganhou Giuseppe, o primeiro filho dos dois.

