Vídeo: elefante quebra parede e invade cozinha para procurar alimento

Um elefante quebrou a parede de uma casa e invadiu a cozinha para procurar comida, em Pa Lau-U, na Tailândia, na semana passada.

Essa foi a segunda vez em que o animal tentou entrar na residência em apenas um mês.

A dona do imóvel, Radchadawan Peungprasopporn, gravou o momento em que encontrou um grande buraco na parede da cozinha e a tromba do elefante procurando por comida em cima do balcão.

Veja:

Em 2o de junho, um elefante, que a dona do imóvel acredita ter sido o mesmo que fez a visita nesta semana, também invadiu a cozinha. Ao jornal The Guardian, Peungprasopporn contou que estava dormindo quando escutou o barulho, na ocasião.