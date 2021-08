Vídeo mostra mulher espancando dois cães com pedaços de madeira

Um vídeo divulgado em uma rede social mostra uma mulher espancando dois cães com pedaços de madeira. O caso foi registrado durante o último fim de semana no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. As imagens teriam sido gravadas pelo ex-companheiro da agressora, que registra o crime sem tomar nenhuma atitude.

Nas imagens a mulher bate várias vezes nos animais com pedaços de madeira. Durante o espancamento, o homem que gravou as imagens afirma que um dos animais é uma cadela prenha. Os cães choram e tentam se esconder, mas são perseguidos até saírem do lote.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

A TV Anhanguera conseguiu contato com a mulher que aparece nas imagens. Por telefone, ela disse estar arrependida das agressões e afirmou que começou a bater nos animais porque um deles rasgou um pacote de fraldas que tinha acabado de comprar.

A mulher também afirmou que foi demitida do emprego, nesta segunda-feira (2), após as imagens viralizarem nas redes sociais.

A Polícia Civil, por meio da 72ª Delegacia de Polícia de Porto Nacional, informou que há elementos que indicam que o vídeo é recente e os fatos realmente ocorreram em Luzimangues. Informou ainda que a suspeita foi identificada, localizada e intimada para prestar declarações.