200 vagas em processos seletivos, greve chega ao fim e mais: os destaques desta quarta no ContilNet

Governo no AC abre 200 vagas em processos seletivos para contratação de professores temporários

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 22, a abertura de processos seletivos para a contratação temporária de professor para o Ensino Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Veja mais.

Leonardo DiCaprio compartilha foto de queimada feita por acreano sem dar os créditos

O ator Leonardo DiCaprio, uma das figuras do cinema mundial mais conhecidas, tem mostrado um envolvimento profundo com pautas ambientais, especialmente as que envolvem as queimadas na Amazônia. Nesta semana, o artista compartilhou um texto sobre o assunto com uma imagem do fotógrafo acreano Sérgio Vale. Leia mais.

Enem: isentos faltosos na edição 2020 têm até domingo para realizar inscrição

Os participantes isentos que não compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, tem o prazo até às 23h59 de domingo, 26 de setembro, para realizarem inscrição na edição deste ano, por meio da Página do Participante disponibilizada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Veja mais sobre o assunto.

Deputados, Seplag e PGE se reúnem a portas fechadas para tratar de emendas parlamentares

Em uma reunião às portas fechadas, o secretário de Planejamento e Gestão, Coronel Ricardo Brandão, e o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, se reuniram com os deputados estaduais na sala de reuniões da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (22), para tratar sobre emenda parlamentares de 2020 que não foram executadas em 2021. Leia na íntegra.

Após 48 horas de paralisação, greve dos trabalhadores do transporte chega ao fim na Capital e ônibus voltam a circular

Dois dias após o início da greve, os trabalhadores do transporte coletivo de Rio Branco recuaram e os ônibus voltaram a circular na Capital. Durante as 48 horas, os trabalhadores se mobilizaram para exigir os salários e o 13º que não foram pagos, bem como melhores condições de trabalho. Veja mais.