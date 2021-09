AC não se une a Estados em ação contra Petrobras, Serra do Divisor, CPI e mais: os destaques do ContilNet desta quinta

Com um dos maiores preços de gasolina do país, AC não se une a Estados em ação contra Petrobras na Justiça

Doze Estados e o Distrito Federal ingressaram uma ação civil pública contra a Petrobras por “publicidade enganosa”. Eles pedem que a empresa suspenda uma propaganda, veiculada na internet, sobre a composição do preço dos combustíveis. Leia mais sobre o assunto.

Vereadores formalizarão no MP pedido de afastamento do diretor do Hosmac acusado de assédio sexual

Denunciado por assédio sexual e moral contra funcionárias do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), o diretor da unidade Halisson Oliveira, terá um pedido de afastamento formalizado na Secretaria de Saúde (Sesacre) e no Ministério Público do Acre (MPAC). Saiba mais.

Ator Leonardo DiCaprio se posiciona contra construção de estrada peruana na fronteira com o Acre

O ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio entrou nas discussões sobre a reativação de uma estrada em plena selva peruana, na fronteira do Brasil, no Vale do Juruá, no Acre, que pode impactar a vida dos índios que vivem nos dois países. O ator usou sua página no Instagram para denunciar o avanço da estrada UC-105, que está sendo reaberta de forma ilegal, no Peru, entre as comunidades Nueva Italia e Puerto Breu, distrito de Ucayalli. Leia na íntegra.

Bittar critica artistas contrários à estrada de Pucallpa e dispara: “Não vejo preocupação com quem mora lá”

O senador Márcio Bittar (MDB/AC), um dos principais entusiastas da abertura de uma estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, cortando o Parque Nacional da Serra do Divisor – que é o local de maior biodiversidade da Amazônia -, usou o seu perfil nas redes sociais para criticar artistas brasileiros e internacionais que repudiaram o projeto e saem em defesa da Amazônia. Leia mais.

Com Michelle à frente, CPI do Transporte Público em Rio Branco é promulgada no Diário Oficial

A Comissão Especial de Inquérito (CPI) que tem por objetivo fiscalizar o setor de transporte público de Rio Branco foi promulgada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (16). Presidida pela vereadora Michelle Melo (PDT), que foi quem apresentou o requerimento na câmara, a comissão será composta por Fábio Araújo (PDT) vice-presidente; vereadora Lene Petecão (PSD), membro titular, Rutênio Sá (Progressistas) e Adailton Cruz (PSB) que também é o relator. Os vereadores Antônio Moraes (PSB) e Emerson Jarude (MDB) ficam como suplentes. Saiba mais.

Grande operação no Acre mira integrantes de facção e servidor do MP, acusado de passar informações sigilosas

As polícias Federal, Civil e Militar, com o apoio irrestrito do Ministério Público do Acre, deflagraram, nas primeiras horas desta quinta-feira (15), a Operação Kaltes Blut com objetivo de desarticular umas organização criminosa de tráfico interestadual de drogas. Leia na íntegra.