Ato contra ministro no AC, 50 anos de acidente aéreo de Sena e mais: os destaques desta terça no ContilNet

Maior acidente aéreo da história de Sena Madureira completa 50 anos nesta terça

O dia 28 de setembro de 1971 entrou para sempre na história de Sena Madureira de maneira fatídica. Foi nesta data em que o município registrou o maior acidente aéreo de todos os tempos. Veja mais sobre o assunto.

No Acre, movimento prepara ato de repúdio contra ministro da Educação

Com agenda marcada para a próxima quarta-feira (29) no Acre, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, não encontrará apenas festa para recebê-lo. O Movimento Lutas Permanentes prepara um ‘ato de repúdio’ ao ministro e se articula para estar presente já na sua chegada ao Acre. Saiba mais.

Cruzeiro do Sul comemora 117 anos de histórias, relevância e valor: “Tenho muito orgulho da minha cidade”

8 de setembro. Esta data é comemorado o aniversário de Tim Maia, Roberta Miranda e até a fundação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas para os acreanos, a data é importante pelo aniversário do município de Cruzeiro do Sul, que neste ano comemora 117 anos. O município, que fica há aproximadamente 632 km da capital Rio Branco, apesar de distante, é importante para o Estado, Brasil e o mundo. Leia na íntegra.

Na FIEAC, embaixador destaca importância do Acre para o Peru: “Temos muito a oferecer”

“Admiro muito o Acre pelo fomento ao emprego e ao empreendedorismo. Este estado tem tudo para crescer e se desenvolver. Contem com nosso apoio para essa importante integração econômica entre as nossas regiões”. A afirmação é do embaixador do Peru no Brasil, Javier Yépez, e foi dada na manhã desta terça-feira, 28 de setembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). Saiba mais.

Governo realiza leilão online de carros de passeio, caminhonetes e micro-ônibus; inscrições vão até dia 13

Os interessados em adquirir veículos oficiais que estão sendo leiloados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), podem começar a se preparar para participar dos últimos lotes. Nesta terça-feira (28), a Seplag lançou o edital nº 002/2021, para o leilão online de veículos remanescentes do primeiro leilão de bens inservíveis da administração pública, realizado no início de setembro. Leia mais sobre.