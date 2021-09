Bolsonaro tenta convencer Hang a disputar o Senado em 2022

O presidente Jair Bolsonaro tem tentado convencer o empresário Luciano Hang, dono da Havan, a lançar candidatura ao Senado em 2022. A interlocutores, Hang admitiu que tem pensado no assunto, mas que tomará uma decisão apenas no início do ano que vem.

A ideia é que Hang dispute a eleição pelo PL, mesmo partido do senador Jorginho Mello (SC), integrante da tropa de choque do Planalto na CPI da Covid. Assim, a chapa do PL no estado teria Mello como candidato ao governo do Estado, com Hang encabeçando a disputa ao Senado.

No início de outubro, a executiva estadual do PL de em Santa Catarina pretende formalizar o convite ao empresário bolsonarista.