Bombeiros resgatam corpo no rio Acre de segundo suspeito envolvido em troca de tiros com policiais

Um trabalho realizado por homens do Corpo de bombeiros do 5º Batalhão Alto Acre, conseguiram localizar um corpo já em estado de decomposição na tarde desta segunda-feira, dia 6, próximo ao Bairro 28 de Maio, zona periférica de Brasiléia que faz divisa como lado boliviano de Cobija.

O corpo localizado, poder ser do segundo suspeito de trocar tiros com as polícias da Bolívia e Militar do Acre, na tarde do último sábado, dia 4, quando um brasileiro (ainda não identificado) foi alvejado e morreu do lado boliviano.

Desde então, uma segunda suposta vítima estaria desaparecida. O boato seria que este estaria armado com uma pistola no momento do confronto com os policiais e teria sido baleado e caído dentro do rio.

O seu corpo teria sido encontrado cerca de 80 metros do local do tiroteio, sendo regatado pelos bombeiros e sendo já levado para o Instituto Médico Legal – IML, na Capital, para os exames de necropsia para ser identificado.

Os dois envolvidos no tiroteio não tiveram seus nomes oficialmente divulgados pelas autoridades policiais do Acre e da Bolívia.