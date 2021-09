Cabeleireiro é preso com rifle calibre 38 dentro de salão de beleza

Um cabeleireiro foi preso pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) em posse de um rifle calibre 38. A arma estava em um salão de beleza do bairro Cidade do Lobo, Zona Sul de Porto Velho. O flagrante foi feito na noite de segunda-feira (13) durante uma operação.

Segundo o Denarc, após investigações e com mandado de busca apreensão autorizado pela Justiça, os policiais fizeram diligências e apreenderam o rifle e uma televisão no salão do cabeleireiro.

O suspeito explicou que a TV era de um adolescente, e o mesmo havia deixado no salão para depois ele vender no valor de R$ 200.

Já na casa do cabeleireiro foram encontradas mais duas armas, uma de calibre 28 e outra de pressão “aparentemente adaptada” para o calibre 22.

De acordo com o Denarc, o cabeleireiro foi conduzido à delegacia, pois não tinha autorização para posse e uma das armas estava com a numeração raspada.