Chegada de CR7 influencia dieta de companheiros no United

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United impactou a mídia, os torcedores e até o comportamento dos atletas.

Voltado à vida fitness, o português “cortou os doces de seus companheiros”. Quem revelou a história foi o goleiro reserva da equipe, Lee Grant. “Para dar um exemplo do impacto que ele está tendo no grupo: era sexta-feira à noite, no hotel da concentração. Então, como vocês devem saber, quando você termina seu jantar na sexta-feira à noite, geralmente tem algumas “besteiras”.

Um crumble de maçã, brownie com sorvete e outras coisas. E eu te digo: nenhum jogador tocou no crumble ou no sorvete, nenhum jogador pegou aquele brownie porque todos estavam sentados, e um dos rapazes disse: ‘O que Cristiano tem no prato?’. Demos uma olhada no que ele tinha, e obviamente era o prato mais saudável que você pode imaginar. E eu fiquei espantado como nenhum jogador ousou se levantar e comer uma daquelas besteiras”, contou o arqueiro em entrevista ao “TalkSport”, rádio britânica.