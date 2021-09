DATATEMPO: Gladson Cameli tem aprovação de 83,3% da população e é o mais bem avaliado entre todos os governantes do Brasil

Pesquisa do Instituto DATATEMPO mostra uma percepção da população sobre as Eleições 2022 muito favorável ao governador Gladson Cameli, o mais bem ranqueado no País, numa avaliação que ouviu ao menos 2.025 pessoas entre os dias 9 e 15 de setembro, em todos os estados da Federação.

Pelo levantamento, dos 13 estados em que a aprovação dos governadores é maior do que a desaprovação, o governador do Acre ficou no topo da lista, desfrutando de um nível de satisfação de pelo menos 83,3%.

Com mais de 80% de aceitação, Gladson Cameli ficou acima dos demais 12 governadores mais bem avaliados, numa proporção do seguinte modo: Bahia (67,7%), Piauí (66,7%), Espírito Santo (64,7%), Pará (64,3%), Alagoas (61,8%), Paraná (60,4%), Minas Gerais (57,6%), Ceará (51,5%), Maranhão (51,2%), Roraima (50,0%), Mato Grosso do Sul (54,2%) e Goiás (54,1%).

Em outros 13 estados da República, o nível de desaprovação é maior que o de aprovação. De acordo com o Instituto DATATEMPO, o nível da confiança da pesquisa é de 95% com margem de erro de 2,18%.

O DATATEMPO iniciou uma série de pesquisas para monitorar as principais percepções da população sobre as Eleições de 2022 e as performances do governo federal e dos governos estaduais, num termômetro sobre o sentimento da população em relação ao País.