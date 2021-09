Dicas da Benzedeira: o poder da flor que atrai prosperidade!

Imagine algo lindo de se ver, agradável e que ainda vibre todos os benefícios da prosperidade dentro da sua casa. Além da prosperidade, essa flor ainda tem o poder vibracional da fertilidade, saúde, sabedoria e ganhos financeiros.

Estou falando da flor girassol (Helianthus annuus). Os nomes populares podem ser Mirassol, Girassol, flor-do-sol ou coroa-real.

Saiba como utilizar o girassol para atrair prosperidade.

Dentro de casa:

Deixe sempre um girassol dentro de sua casa, ele traz as bênçãos, o calor, a alegria e o brilho do Sol.

Defumação para a sua casa ou comércio:

Defume com erva de manjericão seco (compre em lojas de produtos religiosos) e sementes de girassol. Essa defumação estimula a força de vontade de todos da casa ou local de trabalho. Ela também equilibra a ansiedade e mantém a harmonia.

Outros benefícios e funções do girassol

Atrair virtudes:

Para você ter virtude na vida, unja-se com o suco extraído do caule do girassol.

Saber a verdade:

Dizem que colocando o girassol debaixo da cama, você consegue saber a verdade sobre qualquer assunto.

Realizar desejos:

Corte o girassol no pôr-do-sol pensando no seu desejo. O seu pedido se tornará realidade (desde que o desejo não prejudique ninguém, e não seja tão grandioso). Povos antigos já acreditavam que no dia seguinte o desejo se realizaria.

Para engravidar:

Para ajudar a mulher a engravidar, coma sementes de girassol.

Receitinhas da benzedeira

Chá para estômago, resfriados e febres:

Ferva meio litro de água, coloque algumas folhas de girassol, abafe por 15 minutos e tome três xícaras de chá durante o dia.

Não deixe o chá de um dia para o outro parado.

Chá para arteriosclerose:

Ferva meio litro de água, coloque 15g semente de girassol, conte até cinco, coloque 45g de flores de girassol, conte até cinco e desligue a água. Abafe por 15 minutos. Tome três xícaras por dia, no período da manhã, tarde e noite.

Não deixe o chá de um dia para o outro parado.

Chá para dor de cabeça:

Ferva a água, coloque na xícara de chá, acrescente uma colher (sopa) de sementes de girassol. Deixe amornar, coe e acrescente um pouco de mel.

Banho para levantar o astral e a vontade de viver:

Ferva 1,5 litros de água. Desligue e coloque pétalas de girassol. Abafe por, no mínimo, 15 minutos. Despeje no topo da sua cabeça (chakra coronário).

Banho da sedução:

Ingredientes

7 sementes de girassol

7 cravos da índia

7 colheres de açúcar

7 folhas de pitanga

3 paus de canela

Ferva 2 litros de água. Coloque os ingredientes, conte até 7 e desligue. Macere e depois coe o seu banho sagrado. Tome o banho higiênico e, em seguida, despeje o banho da sedução desde a cabeça. Lembre-se, concentração no objetivo desde banho.