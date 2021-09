Escalação do Fluminense: Marcão conta com retorno de Fred e não deve ter Arias contra o São Paulo

Após colar no G-6 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense abre o returno neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo no Maracanã. E o time de Marcão terá mudanças. Poupado contra a Chapecoense, Fred deve retornar ao comando de ataque no lugar de Bobadilla, e Caio Paulista é o mais cotado para a vaga de Lucca, com uma lesão na coxa esquerda. O novo contrato do atacante já consta no BID da CBF, e ele pode jogar normalmente.

Arias também deve continuar fora nesta rodada. Após viajar para o enterro da avó em seu país, o meia-atacante colombiano só retorna ao Rio de Janeiro no sábado e, como não treinou a semana toda, dificilmente terá condições físicas de ser relacionado. Com isso, a tendência é que Luiz Henrique, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, seja mantido na equipe titular.

