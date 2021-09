Flagrante: mulher furiosa ‘estoura abatedouro’ e encontra marido com a própria sobrinha; VÍDEO

Viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (17) um vídeo onde mostra o momento exato em que uma mulher, acompanhada de sua filha, pega seu marido no motel com a sua própria sobrinha. Internautas apontam que o caso aconteceu no interior de Amazonas, em Itacoatiara.

Nas imagens, a mulher aparece quebrando a moto do esposo na garagem do motel e após gritar pelo nome dele, ele abre a porta. Ainda se vestindo, o homem idoso leva tapas na cara e tenta se esconder no banheiro.

Furiosa, a mulher pega o celular das mãos da filha e diz que vai postar tudo na internet. A sobrinha, que inclusive mora na mesma casa que o homem, pede calma da tia.