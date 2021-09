Galo Carijó vence o Estrelão, mas perde título no saldo de gols

Num jogo bem disputado e com várias oportunidades de gols, o Atlético Acreano superou o Rio Branco por 1 a 0, em jogo disputa na noite desta quinta-feira (9), na Arena da Floresta, pela nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano. O gol solitário da partida foi marcado pelo volante celeste Léo Bahia, aos 23 minutos do segundo tempo.

Mesmo vencendo o clássico, o Galo Carijó não conseguiu sem objetivo de conquistar o primeiro turno. O time celeste terminou a competição com 20 pontos, mesma pontuação do Tourão do Humaitá, mas com saldo de gols inferior (17 contra 14). Por outro lado, o Rio Branco, mesmo derrotado no clássico, segue na competição ao conquistar a quarta colocação do primeiro turno.

Próximos jogos

Com participação assegurada na próxima fase da competição, os dirigentes de Galo Carijó e Estrelão aguardam pela divulgação da tabela do segundo turno do estadual. Uma reunião pode ocorrer nos próximos dias para a aprovação da tabela.