Gracinhas, preliminares intensas: o que cada signo faz na hora do sexo?

A astrologia traz muitas respostas sobre quem as pessoas verdadeiramente são. Nisso, são incluídos comportamentos, características, possibilidades de acontecimentos, perfis atraídos, entre outros detalhes.

Obviamente, cada um dos 12 signos do zodíaco possui características próprias e distintas dos demais, mas também há várias semelhanças, graças aos quatro elementos da natureza aos quais são agrupados. “Eles representam os temperamentos dos signos, o que permite perceber certas particularidades, inclusive sexuais”, salienta a astróloga e numeróloga Nanda Ribeiro.

Ou seja, dá para ter uma ideia de como o parceiro ou parceira vai agir na hora do sexo sabendo apenas o signo dele.

Passionais e práticos

Signos de Fogo, no caso, Áries, Leão e Sagitário, são independentes e espontâneos. Possuem magnetismo e são extremamente passionais. “Há muita intensidade na jogada”, comenta. Enquanto isso, o trio ligado ao elemento Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) é muito mental, versátil e curioso, enquanto os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) buscam estabilidade, são práticos e muito sensuais.

“Signos de Água, Câncer, Escorpião e Peixes, se revelam sensíveis, misteriosos e intuitivos entre quatro paredes”, acrescenta Nanda Ribeiro.

Tais características fazem com que todos os representantes do zodíaco tenham comportamentos bem particulares na hora do sexo. Há os discretíssimos, ao mesmo tempo em que alguns não se importam com nada e ninguém, a não ser aproveitar todo o clímax. Para saber quem é quem nesse contexto, pedimos à especialista que apontasse as principais atitudes de todos os signos.

Falar baixinho ou ser mais extravagante: signos na hora H

Áries

O primeiro signo de Fogo do zodíaco é conhecido por sua impulsividade e uma certa agressividade, que pode ser direcionada para o ato sexual – como fetiche, frise-se. O ariano tem pressa para se satisfazer e vai com muita sede ao pote, podendo ser egoísta na cama. Mas é cheio de energia para dar e vender, quase incansável. Justamente por seu perfil impulsivo e cheio de ação, não é dos mais discretos entre quatro paredes.

Touro

Signo que inaugura o trio ligado ao elemento Terra, Touro gosta muito de conforto, então precisa estar em lugar muito agradável para transar. Seu prazer é sensorial: visão, tato, audição, olfato e paladar são ativados a todo instante. Gosta de começar a noite com uma refeição romântica, preferencialmente à luz de velas. Por conta da ligação com seu paladar, é capaz de levar frutas e espumante para cama, a fim de apimentar a brincadeira. Amante sensual, adora fazer carinho e receber, fazendo tudo com calma, sem euforia demais.

Gêmeos

Dentre os signos de Ar, Gêmeos mostra-se cheio de curiosidade, do tipo que quer experimentar várias posições. Aliás, tende a conseguir o que quer com o poder da persuasão e boa lábia. É envolvente, afetivo, sedutor, galanteador. Tem bom humor, é divertido, gosta de fazer umas gracinhas e leva o parceiro no bico. Gosta de falar antes, durante e depois do sexo.

É fã de provocações verbais na cama e, quando tudo acaba, é daqueles que deitam e conversam horas sobre a vida e amenidades com a companhia. Fascinado não só pelo corpo, mas também pela mente, joguinhos sexuais são situações que o estimulam e excitam.

Câncer

Abrindo o grupo de Água, Câncer é um amante carinhoso, que envolve o par com sua concha protetora – talvez a frase “dormir de conchinha” tenha até surgido da experiência canceriana. Amoroso e cheio de cuidados, precisa saciar sua fome, até mesmo de sexo. Como todo signo de Água, é intenso, sensível e emotivo. Adora receber e fazer massagem, tudo para deixar a pessoa à vontade, sentindo-se acolhida. Costuma escolher uma trilha sonora daquelas para completar a noite, garantindo o climinha “de boas” o tempo todo.

Leão

Mais um representante de Fogo, Leão é bastante passional, que investe na troca de olhares sedutores e roupas sensuais. É do tipo teatral: adora fazer uma cena, às vezes até meio exagerada, mas também curte manter o clima de romance. A música “Bem Que Se Quis”, de Marisa Monte, retrata bem o lema leonino quando traz: “o teu desejo é meu melhor prazer”. Isso porque, quanto mais desejo houver no ar, mais ardente será a transa – e, muito provavelmente, barulhenta.

Virgem

Engana-se quem pensa que Virgem é o “careta” do zodíaco. Na verdade, ele esconde o jogo: faz a linha puritano, mas entre quatro paredes manda o ar de santinho para o espaço. Sempre analisando pessoas e situações, percebe o que a companhia gosta e precisa e, por isso, sabe agradar como ninguém, usando e abusando da criatividade. O virginiano é muito sensual e sensorial. Além disso, é um tanto mental e ama sussurros no ouvido durante o sexo.

Libra

Também do grupo de Ar, Libra tem perfil sedutor e, igualmente, gosta de ser seduzido. Por isso, aprecia preliminares e joguinhos de sedução. Amante refinado, busca beleza em tudo na vida, assim como na paixão sexual. Adora um romance e falar baixinho, de maneira bem envolvente – transas escandalosas, definitivamente, não combinam com ele. Valoriza o beijo na boca, daqueles bem demorados, reflexo da mente estimulada com muito flerte.

Escorpião

Eis um signo que dispensa comentários quando o assunto envolve sexo e prazer. Escorpião é intenso, profundo, misterioso e dono de um olhar penetrante. Massagem erótica, kama sutra, sexo tântrico: basta escolher o tema que ele é capaz de dar aula. Com todo o magnetismo característico, consegue o que e na hora que quer. Além disso, vai do amorzinho ao tapinha, dependendo do estado de espírito e da companhia.

Sagitário

Último signo de Fogo, Sagitário é amante entusiasmado, que encara a busca pelo prazer como grande aventura. Expansivo, está sempre querendo mais, explorando novidades na cama, vivendo experiências sem medos e neuras. É do tipo que, se chamá-lo a qualquer hora para uma vivência sexual, aceita o convite sem pestanejar. Há muita intensidade e energia envolvidas e sua performance durante o ato tende a não passar despercebida pelos vizinhos.

Capricórnio

Sério, reservado e, de certa forma, frio, a fama do último signo de Terra está atrelada ao seu perfil no dia a dia. Mas toda a seriedade vai por terra quando o nativo se entrega ao prazer. Ele não é muito de falar, mas toma atitudes que impressionam. Tal como os demais representantes do elemento Terra, é sensorial, sensual, tátil e sintonizado com os sentidos físicos mais profundos. Capricórnio adora receber elogios e precisa sentir que domina a situação, o que acaba revelando um perfil mais expressivo na cama.

Aquário

Criativo e original, Aquário faz jus ao elemento Ar, surpreendendo na hora H. Com ele, nenhuma regra se aplica quando se refere ao desejo sexual – afinal, quando o assunto é sexo, vale tudo! De mente aberta, aceita viver situações novas e descobrir sensações e prazeres com o par, podendo até chocar a companhia. Com ele, nenhuma transa é sossegada.

Peixes

Por fim, Peixes é sensível, emotivo e misterioso. Sua sensibilidade é aguçada e seus desejos carnais levam a relação sexual quase que para outro patamar (podendo ser transcendental, dependendo da intensidade e do parceiro). Criativo e muito imaginativo, está sempre em busca do que o encanta. É especialista em fantasias sexuais e se doa no sexo, sem pudores ou vergonhas.