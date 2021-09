Jesus Sérgio se reúne com DNIT Nacional e solicita solução urgente para obras de recuperação da BR-364 não serem paralisadas

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) junto com a bancada federal do Acre se reuniu na noite desta terça-feira (21), em Brasília, com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), General Antônio Leite dos Santos Filho.

Durante a reunião, o deputado Jesus Sérgio cobrou urgência no reparo dos trechos da BR-364 que ainda precisam ser recuperados, principalmente o que está localizado entre Feijó e Jurupari. A medida visa evitar o fechamento da BR-364, já que com a chegada do período das chuvas no Estado há um risco real da rodovia ser fechada diante das péssimas condições de tráfego.

Além disso, Jesus Sérgio pediu ainda uma solução urgente para o impasse entre o DNIT e as empresas que estão realizando as obras de reparos da BR-364. O parlamentar solicitou ao diretor-geral do DNIT uma forma legal de reajustar a planilha de custos das empresas que estão à frente das obras de recuperação da rodovia.

“As obras de recuperação BR-364 precisam de urgência, pois a população sofre com as condições da rodovia, sem falar que essa BR liga o Acre para todo o Brasil. É uma rodovia muito importante para a economia do nosso Estado e não podemos deixar fechar. Por isso, a nossa ida ao DNIT hoje. E ainda pleiteamos um reajuste na planilha de custos das empresas, pois muitas estão no prejuízo com o aumento dos insumos para realizar as obras na BR”, afirmou Jesus Sérgio.

O General Santos Filho garantiu que a BR-364 não fechará e que tomará todas as providências possíveis para as obras não serem paralisadas. O General ainda afirmou que há um projeto em andamento no DNIT de reconstrução da BR-364.