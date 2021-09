Jovem que planejava 42 cirurgias desiste de se transformar no Ken Humano

Recentemente, ele anunciou em suas redes sociais, onde se identifica como Ken Humano, que desistiria da transformação e viveria apenas como ele mesmo: “Estou só tirando um tempinho pra mim, porque o Ken não tem nada a ver com Felipe”.

Antes o jovem não saía de casa sem a maquiagem que o deixa parecido com o boneco, mas agora consegue viver bem consigo mesmo e não usa mais a caracterização no dia a dia.

“Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver. Depois que tomo banho e tiro aquela maquiagem toda, estou bem comigo mesmo”, desabafou ao G1.