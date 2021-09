Nego do Borel é um dos nomes mais falados de A Fazenda 13. A participação do funkeiro, no entanto, não está agradando os telespectadores, que estão recorrendo aos familiares do cantor para mostrar seu descontentamento. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal O Dia, a mãe e a avó do cantor estão preocupadas com sua permanência na casa.

A reportagem afirma que Rosali Viana, mãe do funkeiro, e Elza Viana, avó de Borel, andam chorando bastante por conta dos ataques que o cantor vem sofrendo tanto fora como dentro da casa.