Nego do Borel se descuida e é flagrado babando parte íntima de Erasmo em ‘A Fazenda 13’

Na madrugada desta quinta-feira (16), Nego do Borel se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em suma, o funkeiro não conseguiu deixar de olhar para as partes íntimas de Erasmo Viana durante seu banho em ‘A Fazenda 13’ e não passou despercebido pelos internautas.

Na ocasião, o cantor conversava com o influencer fitness enquanto ele tomava banho. Contudo, ele não conseguiu deixar de arregalar os olhos ao dar uma rápida olhada para baixo e conferir o material do famoso.

Sendo assim, Nego do Borel teve seu nome nos Trending Topics do Twitter, por conta da cena inusitada. “Nego do Borel já deu em cima da Day e agora vai partir pra cima do Erasmo, o desespero tá grande”, comentou uma internauta. “Se eu estivesse lá eu não ia conseguir resistir ao Erasmo. Cairia de boca na primeira chance”, pontuou outra telespectadora de ‘A Fazenda 13’. Outro soltou: “Manjando a r*la”.

