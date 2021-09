Perpétua se reúne com diretor do DNIT e cobra solução imediata para manutenção da BR-364

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) cobrou soluções imediatas para a manutenção da BR-364, no Acre. A parlamentar esteve nesta terça-feira, 21, juntamente com a bancada federal do Acre com o diretor geral do DNIT, general Antônio Leite, na sede do órgão em Brasília.

Em anúncio feito à imprensa, o diretor do DNIT anunciou processo contra as empreiteiras que estão dificultando o cumprimento do contrato de dois anos. A situação caótica da BR, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, pode ocasionar o fechamento da estrada.

“Em junho, subi na tribuna da Câmara alertando e mostrando essa preocupação. Se nada for feito, se não tiver manutenção correta, a rodovia vai fechar. Isso será um grande prejuízo para o Acre. Lembrei ao diretor que tem mais de 10 anos que essa estrada não fecha, que os acreanos não podem ficar sem essa estrada e nem acabar com seus carros e ônibus na estrada”.

E acrescentou: “Cobrei do DNIT uma apuração imediata e punição as empresas que não estão cumprindo seus acordos. Também cobrei uma solução imediata para que seja feita uma manutenção. O diretor do DNIT nos garantiu que fará de tudo para evitar o fechamento das estradas”.