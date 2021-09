Queiroga compartilha post antivacina após ser diagnosticado com Covid-19

Em sua conta no Instagram, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compartilhou nesta terça-feira um post antivacina logo após ter sido diagnosticado com Covid-19 em Nova York, onde faz parte da delegação do Brasil enviada para a 76ª Assembleia Geral da ONU.

O resultado positivo para a doença veio um dia depois de o ministro ter se tornado alvo de uma polêmica após o compartilhamento de um vídeo nas redes sociais em que aparece apontando o dedo médio para um grupo de manifestantes que criticava o governo.

A publicação replicada pelo ministro na noite desta terça-feira insinua uma ineficácia da vacina e do uso da máscara no combate à Covid-19 ao ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro, que não é adepto das medidas, não foi contaminado com a doença.

— Que ironia! Ministro @marceloqueiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara estava ao lado dele e não pegou. Melhoras ministro! — diz o post, que foi originalmente postado por Ana Flávia Nóbrega e compartilhado pelo ministro.

Depois da postagem, a conta da usuária que publicou a mensagem foi fechada para que pessoas que não a sigam sejam impossibilitadas de acessar o conteúdo. Já Queiroga apagou o compartilhamento que havia feito em sua página na rede.

‘Seguindo todos os protocolos’

O ministro viajou a Nova York para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro durante a 76ª Assembleia Geral da ONU. Ele foi a segunda pessoa que faz parte da delegação enviada do Brasil a ser diagnosticada com Covid-19. A função e a identidade do primeiro funcionário não foram confirmadas pelo governo brasileiro. Agora, Queiroga ficará em quarentena por 14 dias nos Estados Unidos.

— Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse vírus — escreveu em um post no Twitter.

À GloboNews, o ministro disse nesta quarta-feira que está bem e sente apenas sintomas de “uma gripe leve”. O diagnóstico veio depois que Queiroga fez um teste para poder retornar ao Brasil. Assintomático, ele ficará em isolamento no mesmo hotel onde estava a comitiva brasileira e, apenas depois do período de quarentena, poderá sair do país.