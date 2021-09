Saiba como ficar invisível no WhatsApp mesmo usando o aplicativo!

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais comum. É seguro dizer que todas as pessoas já quiseram pelo menos uma vez permanecer anônimas na Internet. Mas é possível ficar offline no WhatsApp e ler mensagens secretamente?

Use estes truques para evitar que seus amigos o vejam “online”.

1º Método para ficar offline no WhatsApp: configurando o aplicativo

O primeiro e mais fácil é usar os recursos do aplicativo e personalizá-lo a seu critério. A principal vantagem deste método é que não há necessidade de instalar software de terceiros e expor seu celular ao perigo.

Assim, para configurar, você deve ter o aplicativo oficial WhatsApp instalado em seu smartphone.

Instruções passo a passo:

Inicie o software. Em seguida, acesse o menu do aplicativo no ícone com três pontos. Selecione a seção configurações. Encontre o item para editar sua conta e clique em configurações de privacidade. Em seguida, para configurar, vá até a seção de gerenciamento de acesso aos dados pessoais, que é chamada de “Privacidade” ou “Confidencialidade”, dependendo do sistema. Depois de abrir todas as configurações disponíveis, selecione “Visto por último”. Ao ativar o item, teremos três opções exibidas: todos, meus contatos e ninguém. Por fim, se você quiser se esconder de todos, você deve selecionar o item “Ninguém”.

2º Método: Modo avião para ficar offline no Whatsapp

Quando o modo avião for ativado, você desconectará automaticamente todas as conexões de rede disponíveis. No entanto, todas as mensagens que o usuário enviou para você já estarão salvas no seu dispositivo.

Claro, devemos tomar alguns cuidados se não quisermos ser pegos quando voltarmos a ativar a conexão: antes de retirar o modo avião temos que fechar completamente o WhatsApp. Se não o fizermos e ficar em segundo plano, irá mostrar que você leu as mensagens.

3º Método: usando aplicativos

Por fim, talvez um dos mais eficazes, é o truque de instalar um aplicativo que nos permite ler as mensagens sem que apareçamos online.

É uma opção recomendada, pois existem muitos aplicativos que nos permitem uma série de opções e vantagens que o próprio WhatsApp não permite. Mas isso também tem desvantagens, porque podem fazer com que nosso telefone seja inundado com malware.

No Android, você pode instalar um aplicativo especial chamado Unseen. Funciona com WhatsApp, Viber, Telegram, além do Facebook Messenger e permite visualizar mensagens sem aparecer online em nenhuma delas.