Segurança nocauteada por CR7 é brasileira e já teve treta com craque no Real

Durante o aquecimento da partida entre Young Boys e Manchester United, Cristiano Ronaldo acertou uma segurança que estava atrás de um dos gols. Desconhecida até ontem, Marisa Nobile contou sua história com o craque ao GloboEsporte.

Poucos sabem, mas essa não foi a primeira treta dos dois. Quando o português jogavam no Real Madrid, eles se estranharam após um jogo.

“Eu acabei xingando ele, mas eu nem sabia quem era ele direito. Eu falei ‘já terminou o jogo e o pessoal não vai embora, nós já estamos há 8 horas aqui e aí, vai terminar ou não vai? Agiliza isso, querido ‘ e aí ele me mandou para aquele lugar e eu pensei ‘que cara grosso’”, lembrou ele.

“Até ontem eu não gostava do Cristiano Ronaldo, te juro”, Marisa Nobile

Ela estava de costas quando foi atingida e nem teve como se defender. “Eu só senti uma coisa na minha cabeça bem forte e minha vista escureceu do nada. Ele estava segurando a minha mão, fazendo carinho no meu rosto e perguntando se eu estava bem”, contou Marisa

Cristiano Ronaldo ainda serviu como tradutor para os médicos que foram ajudar a brasileira. Confira o vídeo.

👏 Cristiano, en modo traductor para ayudar a los médicos en la atención de la mujer que recibió su pelotazo 📹 TT/xalobaba91 pic.twitter.com/lgQp792IXz — Diario Olé (@DiarioOle) September 15, 2021

Uma das atitudes de Marisa foi se desculpar sobre o que havia acontecido anos atrás. “Ele disse que nem queria saber disso, que só queria saber se eu estava bem. Eu falei que era fã dele e ele disse que ia me dar a camisa dele autograda”, finalizou a segurança, apontando, orgulhosa, para o uniforme com o nome do craque.