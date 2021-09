Três são presos com grande quantidade de droga enterrada no quintal

Lucas de Souza Manituari e Paulo Henrique Ferreira do Nascimento, ambos de 19 anos, e Daniele Lima da Silva, 22 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas, no final da tarde desta quinta-feira (2), Rua 25 de Dezembro, na invasão do bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima que uma residência naquela localidade estava sendo usada para venda de entorpecentes.

De posse da denúncia, a PM foi até o local e realizaram um cerco policial na casa, onde abordaram um homem que tinha acabado de sair do imóvel que confirmou que tinha comprou as drogas ali. A moradora identificada como Daniela foi abordada e autorizou a entrada na casa.

A guarnição conseguiu entrar e ver Paulo com uma pequena quantidade de entorpecente, uma quantia de R$ 48,00, uma balança de precisão e materiais para embalar drogas. Os militares pediram apoio da CP cães, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que durante uma busca atrás da residência a cadela “K9 SAFIRA” encontrou um balde enterrado e dentro foi encontrado 735 papelotes de skunk, 121 trouxinhas de cocaína, 180 tabletes de maconha, 580 gramas de oxidado de cocaína e 7 pacote de merla.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.