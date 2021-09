Vídeo emocionante: Miss Trans revela que foi expulsa de banheiro em escola no AC e desabafa sobre relação com família

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Moradora do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, a Miss Beleza T. Acre 2021, Vitória Bogéa, de 19 anos, já está se preparando para o Miss Beleza Trans Brasil 2022, concurso nacional em que ela vai participar como a representante do Acre.

Em contato com o ContilNet, a miss comentou que o concurso está confirmado em São Paulo, onde aconteceu seu confinamento do dia 26 a 30 de janeiro, e a noite de coroação será no dia 29.

Em suas redes sociais, a acreana compartilhou clique dos momentos de sua preparação rumo ao concurso nacional. Em fotos com sua família, a acreana descreveu o sentimento do momento: “Genteeee, que emoção! Hahaha. Não haveria palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento, ver tudo isso acontecendo, parece que estou sonhando.

Desde criança quis viver esse momento, laaaa naquela época do ensino fundamental, onde via as meninas competindo como Miss, eu quis viver aquele momento, após a transição decidi fazer acontecer, e então me deparei com a escassez de inclusão no meu estado, mas não parei por aí, acreditei no meu potencial. Fiz aquele barulhoo para que ouvesse um concurso o qual eu me encaixasse, até que surgiu o Miss LGBTQIA+, trazendo uma nova esperança, após essa conquista, quis abranger ainda mais. E então me inscrevi para o MBTB, e quando recebi a ligação da organização comunicando que fui selecionada para representar o Acre em certame nacional, uma dose se esperança surgiu em meu coração.

Certa vez uma grande amiga, que hoje já se foi, me falou que eu realizaria todos os meus sonhos, dentre eles, ser uma grande profissional, e uma grande modelo, e que ainda me veria passando na TV. E quando vi tudo isso se concretizando, me emocionei, sei que ela está orgulhosa e torcendo por mim lá de cima, isso é por você, Maria!

E esses lindos nas fotos? Aaah esses são meus pais, minha base, nada disso teria acontecido sem esse grande apoio, acreditaram em mim e me motivaram desde o comecinho, eu amo vocês.

E agradeço também aos meus parceiros e patrocinadores que são maravilhosos, embelezaram cada detalhe nessa trajetória, gratiluz.”

Vitória contou em vídeo sua trajetória de vida, e vários momentos marcantes que evolvem sua transição, a relação com sua família onde desabafa o ‘princípio conturbado’ e também seu envolvimento com a arte e sua profusão atual;

Assista o vídeo completo na íntegra!