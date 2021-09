Viúva de MC Kevin se submete a cirurgia íntima: “Ajeitei a prikita”

Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro , se submeteu a uma ninfoplastia, também chamada de labioplastia. Essa intervenção consiste, geralmente, em reduzir o tamanho dos pequenos lábios a laser. Na internet, a advogada criminalista contou sobre o procedimento, mas deixou claro que não mostraria o resultado por ‘razões óbvias’.

“Estou aqui com a maravilhosa que ajeita ‘prikito’. Se vocês precisarem ajeitar o bicho, é só vir aqui na JK Estética. Só não vai ter foto do antes e depois, porque aí já é apelação, Brasil. Mas garanto pra vocês: fica nenenzinho, viu, mulherada? Procurem essa ginecologista, porque ela ajeita tudo”, falou, entre risos.