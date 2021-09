WhatsApp: imagens mostram como reações com emojis vão funcionar

Era a última semana de agosto quando veio à tona a informação de que o WhatsApp vai permitir reações a mensagens (finalmente?). Na ocasião, não havia detalhes sobre o funcionamento do recurso. Mas, graças a uma captura de tela recente, agora temos uma noção. A captura não chega sozinha: outra imagem indica que o visual do mensageiro no iPhone vai passar por uma leve repaginação.

Para quem usa apenas o WhatsApp como serviço de mensagens, a falta de um recurso específico para reações talvez não seja um problema, afinal, pode-se reagir a uma interação com um emoji ou com expressões como “kkkkk” e “haha”.

Mas os serviços de mensagens de várias plataformas, como Twitter, Instagram e Discord, contam há algum tempo com reações. Nelas, essa função é útil para incrementar a conversa sem que a ação resulte em uma nova mensagem.

Uma captura de tela divulgada recentemente pelo WABetaInfo mostra que, no WhatsApp, as reações não serão muito diferentes dos recursos do tipo existentes em outros serviços.

A imagem sugere que o usuário poderá reagir usando um ou mais emojis, que ficarão posicionados abaixo da mensagem. Além disso, haverá um contador indicando quantos usuários expressaram a mesma reação — a nova função vai ser particularmente útil em grupos, portanto.

Embora a captura de tela não mostre, o WABetaInfo afirma que as reações não serão anônimas, de modo que todos os participantes poderão descobrir quem reagiu a cada mensagem.

