Xuxa nega rumores de que tenha feito pacto com o diabo

Em entrevista ao canal Seja Seu, Xuxa negou qualquer especulação e afirmou sua fé “no cara lá de cima”. “Já ouvi algumas pessoas falando que eu tinha pacto com o diabo. Meu Deus do céu! Alguém que tem pacto com o cara lá embaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para o cara”, iniciou.

Com anos de trajetória, a apresentadora sempre esteve cercada por teorias que apontavam mensagens subliminares e, com duplo sentido, quanto suas músicas eram tocadas de trás para frente. Um exemplo clássico foi “Ilariê”, que, segundo a conspiração, indicava uma “invocação ao demônio”.

“Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Eu não teria o que eu tenho, não teria mesmo”, disse.

Questionada sobre como gostaria de ser lembrada, ela dispara: “Eu queria ser lembrada como uma vitoriosa, mas que deixou sua marca. Essa coisa de passar no mundo, sem deixar nada para alguém, deve ser tão ruim. Eu acredito que se você conseguir fazer uma diferença dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade… e eu acho que eu consegui deixar minha marquinha”, conta.

