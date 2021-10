10 atores de Friends que morreram e você não sabia

A morte de James Michael Tyler, o Gunther, no domingo (24) deixou muitos fãs de Friends tristes e abalados. Também não é para menos: o ator interpretou o personagem coadjuvante com mais aparições no seriado — 150 episódios ao todo. Desde setembro de 2018 o ator vinha convivendo e batalhando contra um câncer de próstata, mas nos deixou cedo demais, aos 59 anos.

Durante dez temporadas, Friends entreteu, emocionou e marcou a vida de milhões de pessoas mesmo anos após seu fim. Para quem estava por trás das câmeras, a história não foi diferente: assim como James Michael Tyler, diversos atores passaram pela sitcom e deixaram suas marcas na série. Infelizmente, muita coisa aconteceu desde que Rachel, Joey, Ross, Phoebe, Chandler e Monica despediram-se da audiência e, com o curso natural da vida, alguns atores e atrizes do elenco também vieram a falecer.

Confira abaixo 10 atores e atrizes de Friends que morreram e você provavelmente não sabia.

10. Robin Williams

Começando a lista com uma das participações mais famosas da série, Robin Williams foi um comediante que marcou a indústria do stand-up e do cinema humorístico e faleceu em agosto de 2014. O ator era muito amigo de Billy Crystal, com quem estrelou o filme Um Dia, Dois Pais, em 1997. Na companhia um do outro, os dois também fizeram uma participação especial em Friends, bem no comecinho do episódio 24 da terceira temporada, The One with the Ultimate Fighting Champion.

Aqui, a dupla vive os amigos Thomas e Tim: enquanto um chora pelo afastamento da esposa, o outro admite que dormiu com ela. A situação é ainda mais cômica porque, além dos amigos interromperem os personagens principais com a conversa nada delicada, eles falam num volume ainda mais alto, em que Central Perk inteiro consegue ouvir.

9. Ron Leibman

Rachel pode não ter a melhor das relações com o pai, Dr. Leonard Green. Na história, ele sempre foi um homem muito autoritário e apareceu em momentos muito pontuais. A primeira impressão que o público tem do personagem é justamente seu comportamento com a filha, tendo a mimado a vida inteira, mas ficou revoltado quando Rachel desistiu de se casar logo no primeiro episódio da série.

No entanto, ao longo da história, podemos assistir situações ainda mais complicadas: desde o divórcio dele com a senhora Green ao fatídico jantar com Ross, que o julga por não gostar de dar gorjetas aos garçons. Quem interpretou Leonard Green foi o ator Ron Leibman, que faleceu em dezembro de 2019, aos 82 anos.

8. Max Wright

Max Wright é mais famoso por ter estrelado a série Alf, o Teimoso, mas o ator também chegou a participar de Friends, interpretando Terry, o gerente do Central Perk muito antes de Gunther. Ele era um senhor ranzinza e não economizava nas tiradas afiadas. Apesar de ter participado da série por apenas dois episódios, ele rendeu um dos momentos mais cruéis da história de Phoebe com seu talento musical. Metido a sincerão, o ex-gerente disse à Rachel que “não é que sua amiga [Phoebe] seja ruim, mas ela é tão ruim que me dá vontade de enfiar meu dedo no olho, alcançar meu cérebro e girá-lo”. Essa maldade até chegou a render uma música de Phoebe: Terry’s a Jerk.

Max Wright faleceu em 2019, aos 75 anos.

7. Stan Kirsch

Quem lembra daquela vez em que Monica tirou a virgindade de um rapaz menor de idade? Apesar desse episódio jamais ser aceito na televisão atual, em Aquele do Nojinho, 22º episódio da primeira temporada, ela finge ter 22 anos numa festa universitária e acaba conhecendo Ethan. Ele finge estar na faculdade e mente sua idade para ela, já que, na verdade, tem apenas 17 anos. Eles dormem juntos e assim que Monica descobre a situação real, o relacionamento de fato termina. No entanto, o que pouca gente sabe é que Stan Kirsch, o ator que viveu Ethan, faleceu em janeiro de 2020, aos 51 anos de idade.

6. Audra Lindley

Apesar de ter aparecido em apenas um episódio de Friends, Audra Lindley também deixou sua marca na série, sendo uma peça fundamental no arco de Phoebe. Aquele com o Pai da Phoebe é o nono episódio da segunda temporada e mostra a atriz vivendo Frances, a avó adotiva da personagem (embora naquela linha da série ainda não seja revelado que Pheebs é adotada). Graças à Frances e seu álbum de fotografias, Phoebe acaba conhecendo seu verdadeiro pai, Frank, e, consequentemente, seu meio-irmão, Frank Jr. A atriz morreu em 1997, aos 79 anos, após uma cansativa e longa batalha contra a leucemia, e infelizmente não pôde ver como sua pequena participação na sitcom foi importante para o desenvolvimento de Phoebe.

5. Ron Glass

Ron Glass foi mais ligado à história de Ross em sua breve aparição em Friends. No seriado, ele interpretou um advogado um tanto impaciente, mas muito esperto quando vê alguém que pode lhe render um bom dinheiro — o que explica porque Ross é “um de seus clientes favoritos”. O personagem já se divorciou duas vezes em um ano, tanto de Emily quanto de Rachel, e Russell entra em ação na série justamente quando o personagem se nega a ter uma terceira separação em seu histórico, mas cuja atitude de “empurrar as coisas com a barriga” começa a atrapalhar todos os planos de Rachel. Apesar da aparição rápida, Glass também merece ser lembrado por aqui, tendo falecido em novembro de 2016 aos 71 anos.

4. Taylor Negron

Quando Monica corria atrás de seu sonho de ser chef de cozinha, ela enfrentou uma pedra e tanto em seu sapato: Allesandro. Aqui, acompanhamos a breve jornada da personagem como uma crítica de restaurantes para o Chelsea Reporter. E, ao escrever a avaliação negativa do Allesandro’s, um local de gastronomia italiana, o dono passa a persegui-la, tentando convencê-la a mudar sua opinião. O personagem até chega a visitá-la em seu apartamento, quando Monica descobre que sua comida é ruim porque ele de fato não sabe cozinhar. De uma relação um tanto estranha, surge uma proposta de emprego: a de que Monica seja sua mais nova chef de cozinha. Allessandro foi interpretado por Taylor Negron, que foi diagnosticado com câncer de fígado em 2008 e faleceu em 2015, aos 57 anos.

3. Joel Beeson

Você com certeza se lembra de quando Joey se sentiu ameaçado em um de seus empregos por um rapaz vestido de caubói, que curiosamente conseguia borrifar perfume em mais clientes do que Joey. Antes de interpretar Dr. Drake na novela de sucesso Days of our Lives, o personagem trabalhou em uma loja de departamento em que só tinha uma única tarefa: fazer com que os clientes o deixassem “pulverizar” perfume neles. No episódio Aquele do Leite Materno, logo no comecinho da segunda temporada, ele acaba conhecendo seu novo colega de emprego: o Hombre Man, um rapaz alto, charmoso e bom de lábia com a clientela. Infelizmente Joel Beeson, o ator que interpretou o personagem, morreu em outubro de 2017 com apenas 51 anos.

2. Mary Pat Gleason

Uma perda tanto para Friends quanto para Will & Grace, Mary Pat Gleason deu às caras na nossa série de comédia favorita logo na primeira temporada. Em Aquele com George Stephanopolous, enquanto Ross se lamenta por sua ex-esposa Carol estar grávida, Chandler e Joey tentam animá-lo levando-o a um jogo de hóquei. No entanto, como Friends é Friends, nada sai como o planejado e Ross acaba sendo atingido pelo disco bem no meio do rosto. No pronto-socorro, os três amigos devem lidar com a impaciente enfermeira Sizemore na sala de espera, interpretada por Mary Pat Gleason, que faleceu vítima de um câncer, aos 70 anos, em junho de 2020.

1. Conchata Ferrell

Assim como Ron Glass, outra atriz a participar do arco conturbado de Ross e Rachel foi a atriz Conchata Ferrell. Em Friends, ela interpretou uma juíza que entra na história logo após os personagens se casarem bêbados em Las Vegas e Ross caminhar para um terceiro divórcio. Ao tentar pedir a anulação da união, a personagem de Ferrell entra em cena, muito rabugenta e com pouquíssima paciência para o casal de amigos. Naturalmente, ela nega o pedido de anulação e, apesar de ter aparecido em somente um episódio, Ferrell foi importante na sitcom e em Two and a Half Men, onde interpretou Berta. A atriz faleceu em decorrência de problemas cardíacos em outubro de 2020, aos 77 anos.