Olavo de Carvalho continua não só no Brasil, mas hospitalizado depois de quase quatro meses do cateterismo a que foi submetido no Instituto do Coração, em São Paulo. Está internado na clínica Saint Marie, também na capital paulista.

Lá, o guru bolsonarista fica na companhia da mulher e da filha num quarto que tem um segurança permanentemente postado na porta.

Olavo tem recebido visitas, e, com alguma frequência, deixa a clínica e passa a tarde fora.