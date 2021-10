Alec Baldwin: Xerife que investiga morte da diretora de ‘Rust’ confirma uso de munição real

O xerife do condado de Santa Fé, nos Estados Unidos, confirmou que a munição presente na arma usada pelo ator Alec Baldwin no acidente que matou a diretora Halyna Hutchins no set do filme “Rust” era um “projétil real de chumbo”. A informação foi compartilhada na primeira entrevista coletiva sobre o caso realizada na tarde desta quarta-feira.

Adan Mendoza ressaltou que “é muito cedo para comentar acusações” já que a investigação ainda está em andamento. Segundo o xerife, a polícia conseguiu recuperar o projétil que atingiu o diretor Joel Souza no ombro, o que permitiu a realização do exame de balística, confirmando que a bala saiu da arma que estava com o ator, um revólver Colt de calibre 45.

— Vamos determinar ainda como essa arma carregada chegou até Baldwin, onde não deveria estar — afirmou o xerife, que ressaltou que todos os envolvidos tem cooperado com a apuração.

