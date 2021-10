“Amor invencível”: imagem de pai e filho na Síria vence concurso internacional de fotografia

A imagem emocionante de um refugiado sírio e seu filho portador de deficiência ao nascer foi a escolhida como foto do ano no concurso de fotografia Siena International Photo Awards (SIPA) em 2021.

O fotógrafo turco Mehamet Aslan retratou um pai que perdeu uma perna durante a guerra da Síria segurando com alegria seu filho que nasceu sem os membros superiores e inferiores. Ele capturou a cena no distrito de Reyhanli, na província turca de Hatay, na fronteira com a Síria.

O prêmio de melhor fotógrafo de 2021 foi para Brent Stirton, um fotojornalista sul-africano baseado nos Estados Unidos (EUA) e correspondente da Getty Images, com uma reportagem feita no Congo sobre os chimpanzés.